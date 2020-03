Помогите пожалуйста.Надо срочно Указать наклонение,залог,время сказуемого и перевести на русский She (was able to give) me her book You (must come) back next week Cказуемое я выделил в скобках

Английский язык

Помогите пожалуйста.Надо срочно Указать наклонение,залог,время сказуемого и перевести на русский She (was able to give) me her book You (must come) back next week Cказуемое я выделил в скобках

Автор: Гость