Помогите пожалуйста.Надо срочно Указать наклонение,залог,время сказуемого и перевести на русский She (was able to give) me her book You (must come) back next week Cказуемое я выделил в скобках

Английский язык
Помогите пожалуйста.Надо срочно Указать наклонение,залог,время сказуемого и перевести на русский She (was able to give) me her book You (must come) back next week Cказуемое я выделил в скобках
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Гость:
Я в 4 классе Я не знаю
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