Помогите пожалуйста Найдите координаты точек пересечения графика линейного ур??внения 3 3x+5y+15=0
Алгебра
Помогите пожалуйста Найдите координаты точек пересечения графика линейного ур??внения 3 3x+5y+15=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удачи тебе good luck)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Туристы шли 3 часа со скоростью 5 км \ч и 2 часа со скоростью 4 км \ч .Какой путь проделали туристы?Помогиитееее!!!
Русский язык
Выпишите из толкового словаря три-четыре заимствованных слов на тему "Медицина" и составьте с ними сложные предложения.
Математика