Помогите пожалуйста Найдите координаты точек пересечения графика линейного ур??внения 3 3x+5y+15=0

Алгебра
Помогите пожалуйста Найдите координаты точек пересечения графика линейного ур??внения 3 3x+5y+15=0
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Гость:
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