Туристы шли 3 часа со скоростью 5 км \ч и 2 часа со скоростью 4 км \ч .Какой путь проделали туристы?Помогиитееее!!!

Математика

Туристы шли 3 часа со скоростью 5 км \ч и 2 часа со скоростью 4 км \ч .Какой путь проделали туристы?Помогиитееее!!!

Автор: Гость