Туристы шли 3 часа со скоростью 5 км \ч и 2 часа со скоростью 4 км \ч .Какой путь проделали туристы?Помогиитееее!!!

Математика
Туристы шли 3 часа со скоростью 5 км \ч и 2 часа со скоростью 4 км \ч .Какой путь проделали туристы?Помогиитееее!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*5=15(км)-прошли туристы со скоростью 5км/ч 2)2*4=8(км)-прошли туристы со скоростью 4км/ч 3)8+15=23(км) Ответ: Они приодолели 23 км
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