Помогите составить короткую историю о девочке, которая потерялась в лесу. Конец и??тории не важен.

Гость: Гость:

Как то раз Маша гуляла по лесу в поиске грибов, она никак не могла их найти. Было холодно, но Маше было все равно, ведь если она не принесет грибов то мама не пустит её домой. У Марии была строгая мама, если дочь что-то не так скажет или зделает то её ждет порка. И вот уже ночь, Машка нашла множество грибов и уже спешила домой. Дело в том что ночью тропинок и света нет, поэтому Маша заблудилась. Долгое время она искала дорогу домой, все было в пустую. Холод был слишком селен. Мария упала на землю.. Её желание попасть домой уже не было так сильно как раньше, она хотела тепла. Прошла ночь, было утро. Грибники нашли Машу. Она уже не дышала и была холодная как сосулька. Не кто не пришел на её похороны, она погила от переохлаждения.