Решите пожалуйста с полным расписанием действий \frac{2x}{ x^{2} - y^{2} } : ( \frac{1}{ x^{2} +2xy+ y^{2} } - \frac{1}{ y^{2} - x^{2} } )=
Алгебра
Решите пожалуйста с полным расписанием действий \frac{2x}{ x^{2} - y^{2} } : ( \frac{1}{ x^{2} +2xy+ y^{2} } - \frac{1}{ y^{2} - x^{2} } )=
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