Выпишите из толкового словаря три-четыре заимствованных слов на тему "Медицина" и составьте с ними сложные предложения.

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1. грипп Нередко словом грипп в обиходе также называют любое острое респираторное заболевание, что ошибочно, так как кроме гриппа на сегодняшний день описано ещё более 200 видов других респираторных вирусов, вызывающих гриппоподобные заболевания у человека. 2. допинг Первыми, кого суд уличил в употреблении допинга, стали три спортсмена из разных видов спорта. 3. фельдшер Именно потому, что фельдшер обладает правом самостоятельной постановки диагноза , он иногда может замещать врача в системе медицинской службы.