Выпишите из толкового словаря три-четыре заимствованных слов на тему "Медицина" и составьте с ними сложные предложения.
Русский язык
Выпишите из толкового словаря три-четыре заимствованных слов на тему "Медицина" и составьте с ними сложные предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. грипп Нередко словом грипп в обиходе также называют любое острое респираторное заболевание, что ошибочно, так как кроме гриппа на сегодняшний день описано ещё более 200 видов других респираторных вирусов, вызывающих гриппоподобные заболевания у человека. 2. допинг Первыми, кого суд уличил в употреблении допинга, стали три спортсмена из разных видов спорта. 3. фельдшер Именно потому, что фельдшер обладает правом самостоятельной постановки диагноза , он иногда может замещать врача в системе медицинской службы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Литература
Ребят напишите пожалуйста сочинение на тему: Почему Дубровский стал разбойником? (по короче пожалуйста)
Алгебра
Решите пожалуйста с полным расписанием действий \frac{2x}{ x^{2} - y^{2} } : ( \frac{1}{ x^{2} +2xy+ y^{2} } - \frac{1}{ y^{2} - x^{2} } )=