Помогите пожалуйста найти производную функциий
Алгебра
Помогите пожалуйста найти производную функциий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) y'=4*(3/2)*x^(3/2-1) +3-2*x^(-2-1)=6x^0,5 +3-2x^(-3)=6/√x -2/(x^3)+3; 3)y'=-3sin3x-2*3cos^2 x *(cosx)'=3sin3x-6cos^2 (-sinx)=3sin(3x)+6sinx cos^2 x 4)y"=(x^(-2/3) +sinx-lnx)'=-2/3 *x^(-2/3 -1) +cosx -1/x=2/3 *x^(-5/3)+cosx -1/x= =2/3*(1/∛(x^5)+cosx -1/x показатели плохо видно!
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