Помогите решить пять целых 4 девятнадцатых умножить на 3 целых 4седьмых плюс 1целая 15 девятнадцатых разделить на 7 двадцатьпятых и минус 1целая 1 третья
Математика
Помогите решить пять целых 4 девятнадцатых умножить на 3 целых 4седьмых плюс 1целая 15 девятнадцатых разделить на 7 двадцатьпятых и минус 1целая 1 третья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот должно быть правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Цена билета на арену Металлург была 100 руб. После снижения цен на билеты число жителей на арене увеличилась в 50% а выручка от продажи билетов в е...
Русский язык
Русский язык
Математика
Школьный портфель стоит 600 руб. через некоторое время цену увеличили на 10% а затем ??меньшили на 10% какой стала цена портфеля