Помогите решить пять целых 4 девятнадцатых умножить на 3 целых 4седьмых плюс 1целая 15 девятнадцатых разделить на 7 двадцатьпятых и минус 1целая 1 третья

Математика
Помогите решить пять целых 4 девятнадцатых умножить на 3 целых 4седьмых плюс 1целая 15 девятнадцатых разделить на 7 двадцатьпятых и минус 1целая 1 третья
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Вот должно быть правильно
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