Обыденное, религиозное мировозрение, "+" и "-", кратко, около 5 штук. зарание спасибо!
Обществознание
Обыденное, религиозное мировозрение, "+" и "-", кратко, около 5 штук. зарание спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мировоззрение — представляет собой систему или совокупность представлений и знаний о мире и человеке, об отношениях между ними.
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