Make up some new compound nouns.You can use some of the words more than once.Write them down.Translate them

Английский язык
Make up some new compound nouns.You can use some of the words more than once.Write them down.Translate them
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделайте некоторые новые сложные существительные .Вы можете использовать некоторые из слов более чем один раз. Запишите их . Перевести их. Составить из чего? 
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