Помогите под красной чертой

Математика
Помогите под красной чертой
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Автор: Гость
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Гость:
Я не математик но вроде 1 каждая из них - 4
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