На ферме жили животные: коровы, бараны, козы.Коз было x,коров было в 2 раза больше, чем баранов и в 4 раза меньше,чем коз.Сколько животных каждого вида было на ферме?

Математика

На ферме жили животные: коровы, бараны, козы.Коз было x,коров было в 2 раза больше, чем баранов и в 4 раза меньше,чем коз.Сколько животных каждого вида было на ферме?

Автор: Гость