На ферме жили животные: коровы, бараны, козы.Коз было x,коров было в 2 раза больше, чем баранов и в 4 раза меньше,чем коз.Сколько животных каждого вида было на ферме?

Математика
На ферме жили животные: коровы, бараны, козы.Коз было x,коров было в 2 раза больше, чем баранов и в 4 раза меньше,чем коз.Сколько животных каждого вида было на ферме?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Козы х коровы х/4 бараны 2*х/4=х/2
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