В приведённых ниже предложениях отметьте нарушения норм современного русского л??тературного языка; отредактируйте предложения: 1. К праздничному столу купили пять кило банан. 2. В Индии живут индейки, а в Корее - корейки. ...

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В приведённых ниже предложениях отметьте нарушения норм современного русского л??тературного языка; отредактируйте предложения: 1. К праздничному столу купили пять кило банан. 2. В Индии живут индейки, а в Корее - корейки. 3.В пьесе М. Горького "На дне" показана жизнь ночлежкии описаны ихние нравы.

Автор: Гость