В приведённых ниже предложениях отметьте нарушения норм современного русского л??тературного языка; отредактируйте предложения: 1. К праздничному столу купили пять кило банан. 2. В Индии живут индейки, а в Корее - корейки. ...
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В приведённых ниже предложениях отметьте нарушения норм современного русского л??тературного языка; отредактируйте предложения: 1. К праздничному столу купили пять кило банан. 2. В Индии живут индейки, а в Корее - корейки. 3.В пьесе М. Горького "На дне" показана жизнь ночлежкии описаны ихние нравы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. На праздничный стол купили пять килограмм бананов. 2. В Индии живут Индийцы, а в Корее - Корейцы. 3. В пьесе ' На дне" М.Горького показана жизнь ночи и описаны ихние нравы.
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