Написать рассказ как я получил двайку
Литература
Написать рассказ как я получил двайку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я пришел домой с со школы и тут из окна мальчишки кричат. -(имя) выходи гулять!!!!! и тут не стерпел(а) и айда гулять, позыбыв на свете все! поздно вечером, я пришел домой. И вспомнил про уроки. Ну тут пришла мамаша и сказала ешь, мойся и спать ложись. Не успел уроки сделать вот и двоечка теперь моя. В школе я сидел под партой, страшно было мне и тут...... учитель взглядя на меня сказала: - Иди к доске! Я испугался и вышел к доске. меня спросили: -пять ю пять? и я сказал(а): -двадцать! и мне сказали: - Садись два не выполнил задание! Домой пришел я в печали сел я за уроки, меня зовут опять гулять. А я кричу: - Нет!!!!!
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