Как драматизм "жизни" листка передает актер? (Стихотворение "Листок" Михаила Юрьив??ча Лермонтова)

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Анализ стихотворения Лермонтова Листок Стихотворение последнего года жизни Лермонтова, несомненно, философское. Наверное, именно о нём сказано у Фета: Этот листок, что иссох и свалился, Золотом вечным горит в песнопенье. Прислушаемся к тому, как звучит стихотворение. Рассмотрим, чем определяется напевность его интонации: назовём очевидные особенности ритмической организации — стихотворный размер и парную женскую рифму, не меняющуюся на протяжении всего стихотворения. Далее определим очевидную особенность: стихотворение сюжетное. Поэт рассказал историю листка, который “оторвался”, “укатился”, “засох”, “увял”, “докатился”, “прижался”, “молит” и др. Какие мотивы прослеживаются в “биографии” листка? Как они подчёркнуты словами “жестокая”, “холод”, “зной”, “горе”? Какие чувства вызывает его “судьба”? Что мешает характеризовать этот образ как прямолинейно-аллегорический и заставляет оценивать его как более сложный: философский, символический? Разберём, как “устроено” стихотворение. Рассмотрим второй центральный образ — чинару. В какой строфе и после чего он появляется? Какое место уделено в рассказе о листке его встрече с чинарой? Какой она изображается? Какие детали наиболее важны для характеристики мира, в котором она существует? Проанализируем диалог листка и чинары. Какое место в стихотворении он занимает? Как композиционно располагаются реплики? Как высказывает листок свою просьбу? В чём она состоит? Как при этом называет героя поэт и как листок называет себя сам и для чего? Как относится чинара к мольбе листочка? Чем вызван и как мотивирован её отказ? Насколько важно то, что стихотворение завершается ответом чинары? Почему автор не даёт комментария к её поступку? Совершенно естественно, что многие сочтут, что автор не высказывает своего отношения, чтобы, как мы иной раз говорим, “читатель сам сделал вывод”. Пусть “читатель” этот вывод сделает. Возможно, он осудит чинару за её равнодушие к “бедному” страннику и будет считать, что именно Лермонтов привёл его к этому. Предложим такому читателю внимательнее всмотреться в текст. Очевидно, что фигура странника центральная в стихотворении (убедитесь в этом, проследив от начала до конца соответствующую лексику) . Какой дополнительный оттенок изначально придаётся образу листка-странника его принадлежностью к дубу? Как в связи с этим прочитывается “бедный листочек дубовый”? Как объясняется в стихотворении причина странничества? Что означают слова “до срока созрел я”, как они могут быть связаны с образом из тремя годами ранее написанной «Думы» : “тощий плод, до времени созрелый”? В чём субъективная и объективная причины странничества? Какой оттенок придают ему слова о “ветке родимой” и “отчизне суровой”? Обратимся к образу чинары. Что это за дерево, как оно соотносится с дубом? Как связаны “отчизна суровая“ и “Чёрное море”? Какую роль играет противопоставление листка чинаре и её “сынам”? Какую роль играют сопоставления: “бурей гонимый” — “шепчется ветер”, “зноя” — “солнцем”? Что может означать красота, молодость, женственность, материнство, самодостаточность чинары? Что могут символизировать небо и море в связи с образом чинары? Как соотносятся между собой миры чинары и странника? Почему финал стихотворения открытый? В чём трагизм образа странника? Рядом с роскошным, цветущим, полным жизни деревом пыльный желтый листок выглядит как-то «ущербно» . Может еще и поэтому чинара не захотела приютить его? Нет, наверное: ее ведь уже и райские птицы «утомили» , а они куда роскошнее листка. В мире, где ревностно оберегают собственный покой и безмятежность, нет места состраданию и пониманию