Школьный портфель стоит 600 руб. через некоторое время цену увеличили на 10% а затем ??меньшили на 10% какой стала цена портфеля
Математика
Школьный портфель стоит 600 руб. через некоторое время цену увеличили на 10% а затем ??меньшили на 10% какой стала цена портфеля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600:100*10=60 - это 10% от первоначальной стоимости 600+60=660 - стоимость после повышения цены на 10% 660\100*10=66 - это 10% от стоимости после повышения 660-66=594 - конечная стоимость
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Литература