Школьный портфель стоит 600 руб. через некоторое время цену увеличили на 10% а затем ??меньшили на 10% какой стала цена портфеля

Математика

Школьный портфель стоит 600 руб. через некоторое время цену увеличили на 10% а затем ??меньшили на 10% какой стала цена портфеля

Автор: Гость