Помогите пожалуйста написать небольшой рассказ на тему:"моё хобби"(на казахском я??ыке)
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста написать небольшой рассказ на тему:"моё хобби"(на казахском я??ыке)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Озинин эаксы коретин истеринди жаз мысалы мен сурет салганды жаксы коремин дегендей
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