Рассказ з гэтим можеш

Литература
Рассказ з гэтим можеш
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Гость:
Солнечный летний день клонится к вечеру.Неспешно течет жизнь обитателей небольшого провинциального городка. Вот красивая дородная женщина, кокетливо отставив в сторону мизинчик, пьет чай на балконе своего дома. Алые губки бантиком, пухлые руки, шелковое темно-фиолетовое платье с кружевным воротником. Её стол уставлен яствами. Здесь и спелый красный арбуз с черными косточками, жирный кекс, свежие булочки, варенье, роскошные фрукты: яблоки, виноград.      Приметы купеческого быта - привольная усадьба на пологом берегу реки, манера пить чай из блюдечка, закрытые платком волосы купчихи, вышитые скатерти. Стол сервирован прекрасным "кузнецовским" фарфором, самовар начищен и блестит... Всё это написано так сочно, красочно, что его хочется потрогать.       Купеческое чаепитие происходит чинно, неторопливо, размеренно. В это же время пьют чай и другие люди, соседи-купцы, сидящие на своём балконе.     Невозможно не обратить внимание на другие подробности. Привлекает внимание большой, ленивый, такой же толстый кот, трущийся о плечо своей хозяйки.      Цветовая гамма картины очень теплая. Она состоит из многих цветов: фиолетовый, желтый, красный, зеленый, голубой, белый, коричневый. Они подчеркивают полноту и роскошь всего, что связано с  купеческим бытом. Такую сочную гамму художник выбрал, чтобы показать особую прелесть и привлекательность своей героини и всего, что её окружает.       Нарисовав эту картину, художник создал увлекательные рассказ о красоте России, русской женщины.
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