Какова частота вращения точек патрона електродвигателя,если за минуту патрон совершает 900 оборотов.
Физика
Какова частота вращения точек патрона електродвигателя,если за минуту патрон совершает 900 оборотов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N = 900 об/мин = 900 об/60 с = 15 об/с ω=2·π·n=30π c⁻¹
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