Сложносочиненные предложение 1го лица со словом темнеть

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Сложносочиненные предложение 1го лица со словом темнеть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я темнел под грёзом ночи.
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