Из числа 12345678910111213...5657585960 вычеркните 100 цифр так,чтобы оставшееся число стало небольшим.
Математика
Из числа 12345678910111213...5657585960 вычеркните 100 цифр так,чтобы оставшееся число стало небольшим.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь всего 9+51*2=9+102=111цифр Если вычеркнуть 100цифр то остается 11 цифр и это будет 10000012345
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