Как делить смешанную на смешанную дробь
Математика
Как делить смешанную на смешанную дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пример: 25/6÷50/12=25/6×12/50=1/2×5/1=5/2=2,5. Знак деления меняется на знак умножения при этом первая дробь остаётся в первоначальном виде, а вторая переворачивается.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте слово сочетания с данными глаголами и возвратным местоимением себя.Укажите падеж. Любить, защищать, думать (0), разговаривать (с), винить...
География