Как делить смешанную на смешанную дробь

Математика
Как делить смешанную на смешанную дробь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пример: 25/6÷50/12=25/6×12/50=1/2×5/1=5/2=2,5. Знак деления меняется на знак умножения при этом первая дробь остаётся в первоначальном виде, а вторая переворачивается.
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