Составьте слово сочетания с данными глаголами и возвратным местоимением себя.Укажите падеж. Любить, защищать, думать (0), разговаривать (с), винить, потянуть (за), уйти (в), уйти (к).
Русский язык
Составьте слово сочетания с данными глаголами и возвратным местоимением себя.Укажите падеж. Любить, защищать, думать (0), разговаривать (с), винить, потянуть (за), уйти (в), уйти (к).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любить себя (винительный), защищать себя (винительный), думать о себе (предложный), разговаривать с собой (творительный), винить себя (винительный), потянуть за себя (винительный), уйти в себя (винительный) уйти к себе (дательный)
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