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Почему мыс Рас-Хафун так назвали
География
Почему мыс Рас-Хафун так назвали
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Может в честь его открывателя
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