Какие слова зашифрованы солдат род

Русский язык
Какие слова зашифрованы солдат род
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солдат и урожай))) зашифрованы
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