What would you do.... 1. if I there was a mouse in your bedroom? 2. if you were driving and a bee or wasp came into the car? 3. if you saw a spider in the bath ? 4. if you were on a beach that was famous for shark attacks? 5....

Гость: Гость:

Что бы вы сделали.... 1. если бы я была мышкой в вашей спальне? 2. если вы ехали и приехали пчелы или осы на машине? 3. если вы увидели паука в ванной ? 4. если вы были на пляже, который славится нападения акул? 5. если кто-то предложил купить тебе шубу? 6.если ты пошел в дом своих друзей на ужин, и они дали тебе конина? 7. если собака вашего соседа лаяла всю ночь? 8.если друг попросил тебя присмотреть за своей кошкой или собакой?