What would you do.... 1. if I there was a mouse in your bedroom? 2. if you were driving and a bee or wasp came into the car? 3. if you saw a spider in the bath ? 4. if you were on a beach that was famous for shark attacks? 5....
Английский язык
What would you do.... 1. if I there was a mouse in your bedroom? 2. if you were driving and a bee or wasp came into the car? 3. if you saw a spider in the bath ? 4. if you were on a beach that was famous for shark attacks? 5. if someone offered to buy you a fur coat? 6.if you went to your friends' house for dinner and they gave you horse meat? 7. if your neighbour's dog barked all night? 8.if a friend asked you to look after their cat or dog?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы вы сделали.... 1. если бы я была мышкой в вашей спальне? 2. если вы ехали и приехали пчелы или осы на машине? 3. если вы увидели паука в ванной ? 4. если вы были на пляже, который славится нападения акул? 5. если кто-то предложил купить тебе шубу? 6.если ты пошел в дом своих друзей на ужин, и они дали тебе конина? 7. если собака вашего соседа лаяла всю ночь? 8.если друг попросил тебя присмотреть за своей кошкой или собакой?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Английский язык
СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8 предложений о себе в past perfect ! ДАЮ 20 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Алгебра
ПОДСКАЖИТЕ ПРИЧАСТНЫЕ ОБОРОТЫ, ДАЮ 20 БАЛЛОВ У моря Петька и Мишка устало плелис?? по пустынному берегу моря, усеянному галькой, отшлифованной ...
Қазақ тiлi