Текст на тему сердце матери На украинском языке
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Текст на тему сердце матери На украинском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Що може бути чуйнішим за материнське серце,напевно нічого. Кожна мати піклується про свою дитину.Коли ти робиш успіхи її серце радіє,коли ти робиш щось погане її серце ниє. Материнське серце це душа матері.Вона підскаже,убереже та допоможе в будь-яких ситуаціях. Почастіше прислуховуйся до серця твоєї матері..
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