ПОДСКАЖИТЕ ПРИЧАСТНЫЕ ОБОРОТЫ, ДАЮ 20 БАЛЛОВ У моря Петька и Мишка устало плелис?? по пустынному берегу моря, усеянному галькой, отшлифованной волнами. От едва колышущегося моря на мальчиков веяло странным покоем и тишиной. Л...
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ПОДСКАЖИТЕ ПРИЧАСТНЫЕ ОБОРОТЫ, ДАЮ 20 БАЛЛОВ У моря Петька и Мишка устало плелис?? по пустынному берегу моря, усеянному галькой, отшлифованной волнами. От едва колышущегося моря на мальчиков веяло странным покоем и тишиной. Лучи не зашедшего еще за горизонт солнца скользили по легким волнам, набегавшим на берег. Пропитанная полынным запахом длинная степная дорога, тянувшаяся к морю от далекого города, осталась позади, а впереди во всю даль и ширь расстилалось открытое море, не имеющее границ. И ребятам казалось, что они добрались до самого края света, что дальше уже нет ничего. Есть одно тихо плещущееся море, а над ним такое же бескрайнее небо, лишь кое-где покрытое бледно-розовыми облачками. Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. Их головы прятались за ворохами сухого бурьяна, собранного ими для будущего костра. (117 слов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Усеянному галькой, отшлифованной волнами, набегавшим на берег, пропитанная полынным запахом, тянувшаяся к морю от далекого города, не имеющее границ, покрытое бледно-розовыми облачками, утомленные долгим путем, собранного ими для будущего костра Вроде ничего не пропустила:)
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