Сделайти срооооочно Пожалуйста что не дописано

Биология
Сделайти срооооочно Пожалуйста что не дописано
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верхушку побега занимает  ВЕРХУШЕЧНАЯ ПОЧКА. Самый кончик его в почке называют КОНУСОМ НАРАСТАНИЯ. Он состоит из ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ. Ее клетки делятся и побег РАСТЕТ Такой рост побега называется ВСТАВОЧНЫМ Рост побега за счет деления и роста клеток междоузлиями или их оснований называется ВСТАВОЧНЫМ РОСТОМ.
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