Сделайти срооооочно Пожалуйста что не дописано

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Верхушку побега занимает ВЕРХУШЕЧНАЯ ПОЧКА. Самый кончик его в почке называют КОНУСОМ НАРАСТАНИЯ. Он состоит из ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ. Ее клетки делятся и побег РАСТЕТ Такой рост побега называется ВСТАВОЧНЫМ Рост побега за счет деления и роста клеток междоузлиями или их оснований называется ВСТАВОЧНЫМ РОСТОМ.