Пожалуйста решите уравнение срочно 4*5^2x+5*4^2x = 9*20^x
Математика
Пожалуйста решите уравнение срочно 4*5^2x+5*4^2x = 9*20^x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*5^2x+5*4^2x = 9*20^x (4*5^2x)/(5^2x)+5*(4^2x) /(5^2x)= 9*(4·5)^x)/(5^2x) 4+5(4/5)^2x- 9*(4/5)^x=0 (4/5)^x=t>0 5t²-9t+4=0 t1=[9-√(81-80)]/10=8/10=4/5 (4/5)^x=4/5 x=1 t2=[9+√(81-80)]/10=1 (4/5)^x=1 x=0
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