Помогите! масса сушеных яблок составляет 3/20 массы свежих. Сколько получилось сушеных яблок, если известно,что после сушки масса яблок уменьшилась на 51 кг?

Математика

Помогите! масса сушеных яблок составляет 3/20 массы свежих. Сколько получилось сушеных яблок, если известно,что после сушки масса яблок уменьшилась на 51 кг?

Автор: Гость