Помогите! масса сушеных яблок составляет 3/20 массы свежих. Сколько получилось сушеных яблок, если известно,что после сушки масса яблок уменьшилась на 51 кг?
Математика
Помогите! масса сушеных яблок составляет 3/20 массы свежих. Сколько получилось сушеных яблок, если известно,что после сушки масса яблок уменьшилась на 51 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получилось 9 кг яблок
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