Из двух деревень одновременно навстречу друг другу выехали 2 велосипедиста.их скорости равны 9 кмч и 12 кмч. через 2 ч они встретились.каково расстояние между деревнями? помогите!!!! срочно!
Математика
Из двух деревень одновременно навстречу друг другу выехали 2 велосипедиста.их скорости равны 9 кмч и 12 кмч. через 2 ч они встретились.каково расстояние между деревнями? помогите!!!! срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние равно 33 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Плиз напишите быстро правильный перевод. Заранее благодарю. Proper: Celt, Brelin, Robin Hood, California, Chicago, John, Mary, Macdonald's. Com...
История
Математика
Русский язык