Из двух деревень одновременно навстречу друг другу выехали 2 велосипедиста.их скорости равны 9 кмч и 12 кмч. через 2 ч они встретились.каково расстояние между деревнями? помогите!!!! срочно!

Математика

Из двух деревень одновременно навстречу друг другу выехали 2 велосипедиста.их скорости равны 9 кмч и 12 кмч. через 2 ч они встретились.каково расстояние между деревнями? помогите!!!! срочно!

Автор: Гость