Сложное предложение со словом снежинка
Русский язык
Сложное предложение со словом снежинка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я иду по улице,и на нос мне падает снежинка. 2 грамматические основы:я(подлежащее,местоимение),иду(сказуемое ,глагол. И ' падает (сказуемое ,глагол),снежинка(существительное,подлежащее) Запятые уже расставлены
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