Сложное предложение со словом снежинка

Гость: Гость:

Я иду по улице,и на нос мне падает снежинка. 2 грамматические основы:я(подлежащее,местоимение),иду(сказуемое ,глагол. И ' падает (сказуемое ,глагол),снежинка(существительное,подлежащее) Запятые уже расставлены