Спиши,раскрывая скобки.Определи склонение имён существительных.Обозначьпадеж.Выдели окончания.упр 230

Гость: Гость:

Жил в город[е], сидят на полян[е], запах полын[и], говорил о товарищ[е], думал о мам[е], шёл по дорог[е], спал в постел[и], к нашей радост[и], тетрадь по математик[е], в доме у бабушк[и], запах степ[и], узнал о жизн[и].