Спиши,раскрывая скобки.Определи склонение имён существительных.Обозначьпадеж.Выдели окончания.упр 230
Русский язык
Спиши,раскрывая скобки.Определи склонение имён существительных.Обозначьпадеж.Выдели окончания.упр 230
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил в город[е], сидят на полян[е], запах полын[и], говорил о товарищ[е], думал о мам[е], шёл по дорог[е], спал в постел[и], к нашей радост[и], тетрадь по математик[е], в доме у бабушк[и], запах степ[и], узнал о жизн[и].
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