Задание: построить сечения! СРОЧНО! 65 БАЛЛОВ ЗА ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ!

Гость: Гость:

(х1,х2,х3-доп. точки для построения, можешь переназвать их как хочешь) построить сечение параллелограмма плоскотью (NMK). Для удобства я буду называть эту плоскость просто а.(На рисунке х4 и х3 надо местами поменять) Построение: 1)KM=a∩(DCC1); 2)KM∩CC1=x1; 3)KM∩DC=x2; 4)x3N=a∩(ABC); 5)Х3N∩BC=X4; 6)a∩(BB1C1)=X4X1 7)X4X1∩BB1=X5; 8)X4X1∩B1C1=X6; 9)X6K=a ∩(AB1C1) 10)MX3=a∩(ADD1); 11)NX5=a∩(ABB1); 12)X6K=a∩(A1B1C1); KMX3NX5X6-искомое сечение