17км/с выразить в км/ч и в м/с
Физика
17км/с выразить в км/ч и в м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17 км/с=17×60×60=61200 км/ч (здесь секунды превращаем в часы,1час=3600с) 17 км/с=17×1000=17000 м/с (1км=1000м)
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