Сан есім реттік создер
Қазақ тiлi
Сан есім реттік создер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биринши,екинши,алтыншы,жиырма екинши,токсан жетинши...
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