Сочинение миниатюра на тему "что я хочу спросить у автора" по новелле Маттео Фальк??не.

Литература
Сочинение миниатюра на тему "что я хочу спросить у автора" по новелле Маттео Фальк??не.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хочу спросить у автора, а почему же именно так называлась (сказка),(стих),(поэма),(быль),?! я ответила бы на месте автора -Она так называлась потомучто там все главные герои перечислины.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
срочно зарание спасибо
Ответить
Русский язык
Найди 2 цитаты и запиши их в четырёх предложения с прямой речью.ОЧЕНЬ НАДО ПОМОГИТ??!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Химия
Напишите уравнения реакций: а) между хлором и медью; б) между хлором и алюминием. укажите условия протекания этих реакций, а также окислитель и вос...
Ответить
Математика
Помогите ришить номер 4,5,1
Ответить
Қазақ тiлi
Сузеген деген созге сойлем пж
Ответить