Сочинение миниатюра на тему "что я хочу спросить у автора" по новелле Маттео Фальк??не.
Литература
Сочинение миниатюра на тему "что я хочу спросить у автора" по новелле Маттео Фальк??не.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хочу спросить у автора, а почему же именно так называлась (сказка),(стих),(поэма),(быль),?! я ответила бы на месте автора -Она так называлась потомучто там все главные герои перечислины.
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