Напишите уравнения реакций: а) между хлором и медью; б) между хлором и алюминием. укажите условия протекания этих реакций, а также окислитель и восстановитель.

Химия
Напишите уравнения реакций: а) между хлором и медью; б) между хлором и алюминием. укажите условия протекания этих реакций, а также окислитель и восстановитель.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu + Cl2 =CuCl2 Al+Cl2 = AlCl3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите ришить номер 4,5,1
Ответить
Қазақ тiлi
Сузеген деген созге сойлем пж
Ответить
Математика
Выделите целую часть 166012/25000
Ответить
Русский язык
Составьте по два предложениятак чтобы в одном из них причастие было бы опредилением ,а в другом подлежащим или дополнением
Ответить
История
Нужен рассказ(не более 100 слов).Тема:"1340 год.Один день в городе Вильне".Да и из интер??ета не списывать,если что я знаю какой там рассказ написан:D
Ответить