Напишите уравнения реакций: а) между хлором и медью; б) между хлором и алюминием. укажите условия протекания этих реакций, а также окислитель и восстановитель.

Химия

Напишите уравнения реакций: а) между хлором и медью; б) между хлором и алюминием. укажите условия протекания этих реакций, а также окислитель и восстановитель.

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