Напишите уравнения реакций: а) между хлором и медью; б) между хлором и алюминием. укажите условия протекания этих реакций, а также окислитель и восстановитель.
Химия
Напишите уравнения реакций: а) между хлором и медью; б) между хлором и алюминием. укажите условия протекания этих реакций, а также окислитель и восстановитель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu + Cl2 =CuCl2 Al+Cl2 = AlCl3
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