"зберіть"склади і запишіть слова
Українська мова
"зберіть"склади і запишіть слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А дієслово можна? Ось: Під-мес-ти, пі-три-ма-ти, вес-на, зи-ма, лі-то, во-лей-бол, фут-бол, по-про-си-ти, под-зво-ни-ти, на-пи-са-ти, про-чи-та-ти, до-бра-ти, стру-мок, не-бо, сон-це, мо-ва, тем-но-та, сте-пи. Думаю хватит)
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