Определить молекулярную формулу органического вещества, содержащего 50,96% брома, 45,86% углерода, 3,18% водорода. Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 5,4138. Если можно, то, пожалуйста, с кратким усло...

Химия
Определить молекулярную формулу органического вещества, содержащего 50,96% брома, 45,86% углерода, 3,18% водорода. Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 5,4138. Если можно, то, пожалуйста, с кратким условием. Заранее спасибо
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Если нужны формулы, по которым рассчитывала, напишите
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