Заполните таблицу реформы долгого парламента графы таблицы год содержание рефор??ы значение реформы. ПЛИИИИИИЗ!!!! СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!!!!
История
Заполните таблицу реформы долгого парламента графы таблицы год содержание рефор??ы значение реформы. ПЛИИИИИИЗ!!!! СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1640 год. Содержание реформы: уничтожили королевские суды, преследовавшие инакомыслящих, запретили епископскую цензуру и полицию, принял закон по которому пала общин могла быть распущена только с её согласия, за парламентом закреплялось право устанавливать налоги, парламент должен был собираться не реже 1 раза в 3 года. Значение реформы: реформы долгого парламента были направлены против абсолютизма, власть короля ограничивалась законом и парламентом.
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