Заполните таблицу реформы долгого парламента графы таблицы год содержание рефор??ы значение реформы. ПЛИИИИИИЗ!!!! СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!!!!

История
Заполните таблицу реформы долгого парламента графы таблицы год содержание рефор??ы значение реформы. ПЛИИИИИИЗ!!!! СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1640 год. Содержание реформы: уничтожили королевские суды, преследовавшие инакомыслящих, запретили епископскую цензуру и полицию, принял закон по которому пала общин могла быть распущена только с её согласия, за парламентом закреплялось право устанавливать налоги, парламент должен был собираться не реже 1 раза в 3 года. Значение реформы: реформы долгого парламента были направлены против абсолютизма, власть короля ограничивалась законом и парламентом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
"зберіть"склади і запишіть слова
Ответить
Литература
Сочинение миниатюра на тему "что я хочу спросить у автора" по новелле Маттео Фальк??не.
Ответить
Русский язык
срочно зарание спасибо
Ответить
Русский язык
Найди 2 цитаты и запиши их в четырёх предложения с прямой речью.ОЧЕНЬ НАДО ПОМОГИТ??!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Химия
Напишите уравнения реакций: а) между хлором и медью; б) между хлором и алюминием. укажите условия протекания этих реакций, а также окислитель и вос...
Ответить