Заполните таблицу реформы долгого парламента графы таблицы год содержание рефор??ы значение реформы. ПЛИИИИИИЗ!!!! СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!!!!

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1640 год. Содержание реформы: уничтожили королевские суды, преследовавшие инакомыслящих, запретили епископскую цензуру и полицию, принял закон по которому пала общин могла быть распущена только с её согласия, за парламентом закреплялось право устанавливать налоги, парламент должен был собираться не реже 1 раза в 3 года. Значение реформы: реформы долгого парламента были направлены против абсолютизма, власть короля ограничивалась законом и парламентом.