Решите систему уравнений методом подстановки: (15x-4y=8 (-3x+y=1
Математика
Решите систему уравнений методом подстановки: (15x-4y=8 (-3x+y=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. y=1+3x 2. 15x-4*(1+3x)=8 15x-4-12x=8 3x-4=8 3x=8+4 3x=12 x=12:3 х=4 3. у=1+3*4 у=13 Проверка:(4;13) 15х-4у=8 15*4-4*13=8 4*(15-13)=8 4*2=8 8=8
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