Сумма 2 чисел 351 и 10 больше другого на 10 на сколько нужно уменьшить большие числа чтобы получились равные части Найдите эти числа

Математика

Сумма 2 чисел 351 и 10 больше другого на 10 на сколько нужно уменьшить большие числа чтобы получились равные части Найдите эти числа

Автор: Гость