Сумма 2 чисел 351 и 10 больше другого на 10 на сколько нужно уменьшить большие числа чтобы получились равные части Найдите эти числа
Математика
Сумма 2 чисел 351 и 10 больше другого на 10 на сколько нужно уменьшить большие числа чтобы получились равные части Найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
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380+3462+013645+121392+23532+1*546462
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