Найдите тангенс угла AOB. ПОМОГИТЕ ПЛЕС СРОЧНО
Геометрия
Найдите тангенс угла AOB. ПОМОГИТЕ ПЛЕС СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут всё достаточно элементарно. Тангенс - это отношение противолежащего катета к прилежащему, значит tgAOB=AB/AO, 1кл. = 1, значит AB/AO=7/8
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