Физическое состояние раскольникова до и после убийства
Литература
Физическое состояние раскольникова до и после убийства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До убийства он чувствовал себя победителем, не подвластным "террору" старухи-процентщицы. Даже решил доказать себе, что он "не тварь дрожащая". Эта теория и погубила его. Его мучили душевные терзания, которые довели его до признания в своем поступке и отправили его на каторгу.
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