Помогите составить предложение на казахском языке со словами құнарлы, кіл, күш, қуат, шамалы, мөлшер, зиян, асқазан

Қазақ тiлi
Помогите составить предложение на казахском языке со словами құнарлы, кіл, күш, қуат, шамалы, мөлшер, зиян, асқазан
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қазір гүл құнарлы топырақта өсіп жатыр.Гүлге шамалы мөлшерде су құю қажет.Мен есіктегі құлыптың кілтін жоғалтып алдым.Маған қазақша әндер күш-қуат береді.Газдалған сусындар асқазан үшін өте зиян.
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