Упростить выражение (45^2m+1)/(3^4m*5^2m)
Алгебра
Упростить выражение (45^2m+1)/(3^4m*5^2m)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45 ^ ( 2m + 1 ) = ( 3^2 ) ^ ( 2m + 1 ) • 5 ^ ( 2m + 1 ) = 3 ^ ( 4m + 2 ) • 5 ^ ( 2m + 1 ) 2) 3 ^ ( 4m + 2 ) : 3 ^ 4m = 3 ^ 2 = 9 3) 5 ^ ( 2m + 1 ) : 5 ^ 2m = 5 4) 9 • 5 = 45 Ответ 45
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