Упростить выражение (45^2m+1)/(3^4m*5^2m)

Алгебра
Упростить выражение (45^2m+1)/(3^4m*5^2m)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45 ^ ( 2m + 1 ) = ( 3^2 ) ^ ( 2m + 1 ) • 5 ^ ( 2m + 1 ) = 3 ^ ( 4m + 2 ) • 5 ^ ( 2m + 1 ) 2) 3 ^ ( 4m + 2 ) : 3 ^ 4m = 3 ^ 2 = 9 3) 5 ^ ( 2m + 1 ) : 5 ^ 2m = 5 4) 9 • 5 = 45 Ответ 45
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишыте еслэтовожможно 1)число и за одних пятерок чтобы оно делилось на число9;
Ответить
Биология
Сделайти срооооочно Пожалуйста что не дописано
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите составить предложение на казахском языке со словами құнарлы, кіл, күш, қуат, шамалы, мөлшер, зиян, асқазан
Ответить
Русский язык
Составь 3 предложения с словом лесник
Ответить
Математика
Пожалуйста решите уравнение срочно 4*5^2x+5*4^2x = 9*20^x
Ответить