Условия которые необходимы для правильного роста и развития человека

Окружающий мир
Условия которые необходимы для правильного роста и развития человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пробежки по утрам. Правильное питание.
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