Какие меры применяют для защиты почвы от разрушения водой и ветром в нашей местно??ти
Биология
Какие меры применяют для защиты почвы от разрушения водой и ветром в нашей местно??ти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сажают специальные манговые деревья,которые впитывают влагу и изза их мощных корней ветра их не могут выдернуть
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